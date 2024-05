Vláda odobrila projekt novej nemocnice v Ružinove namiesto Rázsoch

Bratislava 29. mája (TASR) - Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.



Navrhované riešenia zabezpečia podľa Ministerstva zdravotníctva SR efektívne a hospodárne vynakladanie verejných finančných prostriedkov, vytvoria predpoklad pre efektívny časový harmonogram výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave v prospech pacientov i zdravotníkov. Zároveň podľa rezortu prispejú k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci Bratislavského samosprávneho kraja aj v rámci celej SR.



Národná nemocnica by mala vzniknúť rekonštrukciou bloku D ružinovskej nemocnice a dobudovaním novej v súčasnom priestore zimného štadióna. Vzniknúť by tiež mohlo vzdelávacie zázemie formou kampusu tak, ako bolo navrhnuté v lokalite Rázsochy.



Plány rezortu zdravotníctva, týkajúce sa zmeny lokality výstavby novej nemocnice, už skôr kritizovali opozičné PS, KDH a hnutie Slovensko, rovnako aj Lekárske odborové združenie a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Opoziční poslanci sa pokúsili ministerku Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) v súvislosti s riešením novej nemocnice v Bratislave aj odvolať. Dolinková na svoj koniec vo funkcii dôvod nevidela, parlament ju vo funkcii podržal.