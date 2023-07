Vláda odvolala Kučeru a Záborskú z funkcií splnomocnencov vlády SR

Bratislava 12. júla (TASR) - Vládny kabinet odvolal na svojom stredajšom rokovaní dvoch splnomocnencov vlády SR.



K strede končí vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera. K rovnakému dátumu končí vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská.



V tejto súvislosti došlo aj k zmene štatútov splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia i splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.



Premiér Ľudovít Ódor po rokovaní vlády vysvetlil, že k ich odvolaniu došlo z dôvodu, že obaja kandidujú v nasledujúcich voľbách. Z rovnakého dôvodu už aj minulý týždeň odvolali z funkcie štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť športu Richarda Nemca. "Nechceme používať vládne funkcie a pozície a súvisiace miesta na to, aby sa ľudia v predvolebnom období mohli ukazovať cez tieto funkcie," povedal premiér.



Podľa jeho slov sa rieši i to, ako sa tieto miesta nahradia alebo v niektorom prípade aj zlúčia s už existujúcimi kompetenciami. "Pre mňa ako osobu nedáva veľký zmysel mať aj ministerstvo športu, aj splnomocnenca pre šport," vysvetlil. Poznamenal, že sa bude zrejme hľadať nový štátny tajomník ministerstva školstva, ktorý by zastrešoval šport na jednom mieste.