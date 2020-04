Vláda odvolala z funkcie hraničného splnomocnenca L. Csémiho

Bratislava 24. apríla (TASR) - Ladislav Csémi už nie je hlavným hraničným splnomocnencom vlády SR. Kabinet ho v piatok odvolal z funkcie.



Odvolanie súvisí s Csémiho zaradením do činnej zálohy a ustanovením do funkcie policajného pridelenca Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska dňom 1. marca 2020. "Od tohto dňa nevykonáva funkciu riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorá sa viaže s výkonom funkcie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky," objasnilo Ministerstvo vnútra SR v predkladacej správe.



Funkcia hraničného splnomocnenca vychádza z bilaterálnych zmlúv o režime a spolupráci na štátnych hraniciach, ktoré má SR podpísané so všetkými susediacimi krajinami s výnimkou Rakúska.



Uvedené bilaterálne zmluvy zakotvili inštitút hraničných splnomocnencov, ktorí sú zodpovední za realizáciu medzinárodných zmlúv týkajúcich sa štátnych hraníc, riešenie incidentov, mimoriadnych udalostí a všetkých problémov týkajúcich sa štátnych hraníc.