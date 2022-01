Vláda odvolaním Ľubomíra Jahnátka z čela ÚRSO porušila jeho práva

Košice 27. januára (TASR) – Uznesením o odvolaní Ľubomíra Jahnátka z postu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z júna 2020 vláda SR porušila jeho základné právo na prístup k verejným funkciám a na inú právnu ochranu. Rozhodol o tom vo štvrtok Ústavný súd (ÚS) SR. Zároveň nevyhovel Jahnátkovmu návrhu na zrušenie uznesenia o jeho odvolaní.



Jahnátek bol v minulosti ako nominant Smeru-SD ministrom hospodárstva. Do čela ÚRSO ho v júli 2017 vymenovala vláda Roberta Fica (Smer-SD), čo vtedajšia opozícia kritizovala. V júni 2020 ho z funkcie odvolal vládny kabinet pod vedením Igora Matoviča (OĽANO).



Návrh na odvolanie predkladal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podľa materiálu Jahnátek nespĺňal zákonom stanovené požiadavky na výkon danej funkcie a došlo k porušeniu princípu nezávislosti ÚRSO v súvislosti s predložením novely zákona o regulácii sieťových odvetví poslancom NR SR Marošom Kondrótom (Smer-SD). Ten pre médiá uviedol, že novelu predkladal aj na pokyn ÚRSO. Pokiaľ by bola schválená, zvýhodnila by podnik Duslo, a. s., v ktorom Jahnátek v minulosti pôsobil. Materiál uvádzal aj konflikt záujmov v súvislosti s pôsobením Jahnátkovho syna v manažmente Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, spoločného podniku ČEZ Bohunice, a. s., a Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.



Bývalý šéf ÚRSO tieto dôvody v sťažnosti pred ÚS odmietol. Žiadal zrušiť príslušné uznesenie vlády a vec vrátiť na ďalšie konanie. Tretí senát ÚS mu však v tomto nevyhovel, keďže ÚRSO už má svojho predsedu – Andreja Jurisa. O finančnom zadosťučinení súd nerozhodoval, keďže oň sťažovateľ nežiadal. Vláda mu má nahradiť len trovy konania v sume zhruba 1440 eur.