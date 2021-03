Rezort zdravotníctva zatiaľ neeviduje žiadnu ponuku na post ministra

Bratislava 12. marca (TASR) - Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura zatiaľ neeviduje žiadnu ponuku na post ministra zdravotníctva. Uviedol to v piatok pred rokovaním vlády.



"Zatiaľ mi oficiálne neponúkli funkciu, mám dosť svojej agendy, ktorej sa venujem naplno, a snažím sa koncentrovať na to, čo som začal," povedal. Ako ďalej poznamenal, snaží sa zamerať na nemocnice, ktoré v tejto situácii potrebujú pomoc.



Stachura potvrdil, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v piatok podá demisiu. Pôvodne mal odchádzať postupne s tým, že bude ešte niekoľko týždňov pomáhať novému šéfovi rezortu. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) vo štvrtok (11. 3.) avizoval, že Krajčí by mal odísť až vtedy, keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V. Postup OĽANO vyvolal opätovné koaličné pnutie.