Vláda podľa Hnutia Slovensko odobrala kompetencie ÚSVRK
Po novom by nemal rozhodovať o eurofondoch určených pre rómske komunity a táto povinnosť prešla pod kontrolu šéfa Úradu vlády SR, tvrdí.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. mája (TASR) - Vláda odobrala kompetencie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Po novom by nemal rozhodovať o eurofondoch určených pre rómske komunity a táto povinnosť prešla pod kontrolu šéfa Úradu vlády SR. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia Hnutia Slovensko, ktorí vyzývajú vládu, aby splnomocnenca pre rómske komunity Alexandra Daška odvolala z funkcie. Zároveň žiada prezidenta, aby zákon nepodpísal a obnovil tým kompetencie úradu.
Poslanec parlamentu Peter Pollák (Slovensko - Za ľudí) označil Daška za hlavného vinníka kolapsu úradu. „Alexander Daško dokaličil fondy určené pre tie najchudobnejšie a najohrozenejšie skupiny na Slovensku a de facto pochoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity,“ vyhlásil Pollák.
Poslanec Lukáš Bužo (Slovensko - Za ľudí) označil rozhodnutie vlády za kolektívny trest voči rómskej komunite. „Namiesto toho, aby ste potrestali Alexandra Daška za jeho kauzy a prihrávky rodine, potrestali ste všetkých Rómov. Zobrali ste právomoci splnomocnencovi a ochudobnili ste celú rómsku komunitu,“ skonštatoval.
Kancelária prezidenta SR pre TASR reagovala, že prezident Peter Pellegrini sa dôkladne oboznámi so schváleným znením zákona a v ústavnej lehote sa rozhodne.
