Utorok 5. máj 2026
Vláda podľa Hnutia Slovensko odobrala kompetencie ÚSVRK

Na snímke Lukáš Bužo (Slovensko) skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) IX. volebného obdobia v Bratislave 25. októbra 2023. Foto: TASR - Jakub Kotian

Po novom by nemal rozhodovať o eurofondoch určených pre rómske komunity a táto povinnosť prešla pod kontrolu šéfa Úradu vlády SR, tvrdí.

Bratislava 5. mája (TASR) - Vláda odobrala kompetencie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Po novom by nemal rozhodovať o eurofondoch určených pre rómske komunity a táto povinnosť prešla pod kontrolu šéfa Úradu vlády SR. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia Hnutia Slovensko, ktorí vyzývajú vládu, aby splnomocnenca pre rómske komunity Alexandra Daška odvolala z funkcie. Zároveň žiada prezidenta, aby zákon nepodpísal a obnovil tým kompetencie úradu.

Poslanec parlamentu Peter Pollák (Slovensko - Za ľudí) označil Daška za hlavného vinníka kolapsu úradu. „Alexander Daško dokaličil fondy určené pre tie najchudobnejšie a najohrozenejšie skupiny na Slovensku a de facto pochoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity,“ vyhlásil Pollák.

Poslanec Lukáš Bužo (Slovensko - Za ľudí) označil rozhodnutie vlády za kolektívny trest voči rómskej komunite. „Namiesto toho, aby ste potrestali Alexandra Daška za jeho kauzy a prihrávky rodine, potrestali ste všetkých Rómov. Zobrali ste právomoci splnomocnencovi a ochudobnili ste celú rómsku komunitu,“ skonštatoval.

Kancelária prezidenta SR pre TASR reagovala, že prezident Peter Pellegrini sa dôkladne oboznámi so schváleným znením zákona a v ústavnej lehote sa rozhodne.
