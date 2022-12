VIDEO: MIMORIADNA SCHÔDZA deň tretí: Parlament rokuje o odvolaní vlády

Vláda podľa Zemanovej škodí Slovensku, Grendel odkázal SaS, že sú partneri



Na snímke poslankyňa NRSR Anna Zemanová (SaS).

Na snímke poslankyňa NRSR Jana Bittó Cigániková (SaS) počas hlasovania na 78. schôdzi NRSR v Bratislave v stredu 30. novembra 2022.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Ďalších 11 poslancov sa v pondelok prihlásilo do diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde v Národnej rade (NR) SR. Využili možnosť prihlásiť sa ústne.Ústne prihlásení rečníci majú podľa rokovacieho poriadku čas na vystúpenie najviac desať minút. Poslanci môžu na ich vystúpenia reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená," hovorí rokovací poriadok NR SR.Diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začala ešte vo štvrtok (8. 12.). Vystúpili viacerí poslanci aj členovia vlády. Vystúpil aj premiér Eduard Heger (OĽANO) či predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).Návrh predniesol líder SaS Richard Sulík. Ten si vie predstaviť, že by po páde vlády nastala jej riadna a zmysluplná rekonštrukcia. V takom prípade by ju SaS podporila, no nebola by jej súčasťou.SaS, Smer-SD aj nezaradení poslanci z Hlasu-SD či z Republiky už avizovali podporu vysloveniu nedôvery vláde, urobil tak aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Naopak, Miroslav Kollár (nezaradený) nebude hlasovať za pád vlády.Vláda stratila dôvod na svoju existenciu, škodí celému Slovensku. V diskusii k návrhu na odvolanie vlády to povedala šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) strane SaS odkázal, že patria spolu na jednu loď a v boji za spravodlivejší štát nemôže byť SaS partnerom s mimoparlamentným Hlasom-SD.vyhlásila Zemanová. Vláda podľa nej zároveň podkopáva základy právneho štátu, klame EÚ, ohrozuje čerpanie prostriedkov z plánu obnovy či prekrúca fakty, napríklad aj o pomoci samosprávam.Poslankyňa tiež pripomenula, že Sme rodina nepodporila žiadnu z kľúčových reforiem. Miloš Svrček (Sme rodina) reagoval, že hnutie Sme rodina neblokovalo reformy. Tvrdí, že hnutie ich pomohlo modifikovať, aby boli vykonateľné.Poslanec Karol Galek (SaS) sa opýtal, či práve to, čo robí vláda, nie je dláždením cesty Smeru-SD. Pripomenul, že 91 percent obyvateľov Slovenska nedôveruje lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi a za nepriateľa bol od začiatku označovaný šéf SaS a exminister hospodárstva Richard Sulík. Ak padne vláda, pre domácnosti sa podľa Galeka nič nezmení, pretože žiadna z budúcich vlád si nedovolí siahnuť na to, čo zanechali na rezorte hospodárstva.Grendel zdôraznil, že Hlas-SD nemôže byť partnerom v boji za rovnosť pred zákonom. Poslanec Erik Tomáš (nezaradený) potvrdil, že predstavitelia Hlasu-SD nemajú veľa spoločného so SaS. Sú to podľa neho dva hodnotovo odlišné svety.odkázal.Poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková v úvode pondelkovej diskusie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde vyčítala koalícii, že sklamala demokratického voliča i to, že prispieva k nárastu extrémizmu či preferencií Smeru-SD a Hlasu-SD.podotkla Bittó Cigániková a poukázala na nálady v spoločnosti. Skonštatovala, že viaceré trestné konania nemôžu byť dotiahnuté do konca, pretože ich zastaví paragraf 363 Trestného poriadku. Pripisuje to šéfovi parlamentu a Sme rodina Borisovi Kollárovi. Podotkla tiež, že z extrémizmu saa legitimizuje sa tým, že s jeho predstaviteľmi rokujú členovia koalície.dodala s tým, že všetci v koalícii sú tak nejak spokojní, no vedie to k nárastu lídra Smeru-SD Roberta Fica. Vládnej koalícii vyčítala i to, že si dobrovoľne vybrala menšinovú vládu bez SaS.Kritizovala aj kroky vlády v súvislosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňu (VšZP) a jej dofinancovaním. Štátna poisťovňa je podľa jej slova nech urobí čokoľvek, vláda ju dofinancuje.povedala. Poukázala na situáciu v zdravotníctve. Tá je podľa jej slov horšia než predtým a nijako sa tomu nezabránilo.Marek Šefčík (OĽANO) podotkol, že SaS nevyčíta vládea korupciu, no ide odvolávať Hegerovu vládu s, ktorí tu vybudovali. Vyčíta jej, že hovorí o VšZP a zdravotníctve, no neodvoláva ministra financií Matoviča ani ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).Do diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde je prihlásených ešte päť rečníkov písomne, po nich sa môžu poslanci hlásiť ústne.