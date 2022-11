VIDEO: Vláda podpísala memorandum s lekárskymi odborármi

Bratislava 30. novembra (TASR) - Vláda a lekárski odborári podpísali v stredu na Úrade vlády SR memorandum, ktoré rieši požiadavky lekárov v hromadných výpovediach. Obe strany veria, že je to začiatok spolupráce a krok k lepšiemu zdravotníctvu na Slovensku.



"Verím, že podpisom memoranda s Lekárskym odborovým združením sa najmä pre pacientov začínajú lepšie časy. Za vládu môžem potvrdiť, že záväzky, ktoré sú spomínané aj v memorande, si plníme a niektoré sme už aj splnili," vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). Dodal, že súčasná vláda urobila pre zdravotníctvo za dva a pol roka viac ako predošlé vlády celkovo.



Podotkol, že rokovania s lekárskymi odborármi podnietili celospoločenskú diskusiu o kvalite služieb zdravotníctva nielen zo strany štátu, ale aj zo strany zdravotníckeho personálu. "Je prirodzené, že keď sa na odmenenie lekárskych profesií využijú verejné zdroje, občania očakávajú kvalitné služby a chcú túto zmenu pocítiť. (...) Pacient si zaslúži, aby sa dostal včas na operáciu, aby boli verejné čakacie doby, aby sa nikto nepredbiehal a aby sa v nemocnici pacientovi dostal ľudský prístup," povedal Heger. Verí, že aj to sú zmeny, ktoré týmto dňom prichádzajú.







Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) skonštatoval, že pre rezort sa práca nekončí. "Veľa vecí je pred nami," zdôraznil. Poďakoval poslancom Národnej rady SR, že schválením zvýšenia platov lekárov aj s pozmeňujúcimi návrhmi umožnili podpis memoranda.



"Prajem si, aby to nebol prázdny papier, ktorý sme podpísali, ale aby to bol začiatok a aby sme nemocnice zmenili k lepšiemu," uviedol šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský. Poďakoval lekárom, ktorí podali výpovede, že sa rozhodli bojovať za lepšie podmienky na Slovensku, tiež premiérovi a ministrovi zdravotníctva za konštruktívny prístup pri rokovaniach. Poďakoval aj poslancom parlamentu a vyzval ich, aby zahlasovali aj za ostatné zmeny, ktoré pomôžu zlepšiť zdravotníctvo.



Visolajský poprosil slovenských zdravotníkov v zahraničí, aby sa vrátili domov a pomohli svojimi skúsenosťami zlepšovať slovenské zdravotníctvo. "Prosím aj politikov, aby sme pri téme zdravotníctva nehovorili o opozícii a koalícii, o bývalej a minulej vláde, ale všetci ťahali za jeden povraz, aby sme zdravotníctvo vytiahli k lepšiemu," doplnil.



Memorandum rieši okrem iného financovanie zdravotníckych zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov. Ministerstvo zdravotníctva pripomenulo, že memorandum bolo jedným z nevyhnutných predpokladov na zachovanie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti a obnovenie stability systému. Parlament krátko pred podpísaním memoranda schválil zvýšenie platov lekárov.



Vyše 2100 lekárov podalo hromadné výpovede pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve, výpovedná lehota im vyprší v stredu. V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu. Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Vláda a odborári sa napokon dohodli na sobotňajšom (26. 11.) rokovaní.



Akcia hromadných výpovedí otriasla slovenským zdravotníctvom aj koncom roku 2011. Odchod asi 1200 lekárov z nemocníc vtedy viedol k vyhláseniu núdzového stavu.