Vláda: Políciu môže denne posilniť do 100 vojakov, dôvodom je migrácia

Bratislava 2. novembra (TASR) - Policajný zbor môže denne posilniť do 100 profesionálnych vojakov. Pomáhať budú zabezpečovať verejný poriadok v blízkosti vnútorných hraníc Slovenskej republiky v súvislosti s výrazným nárastom nelegálnej sekundárnej migrácie. V stredu ich vyčlenenie schválila vláda, zatiaľ do 15. decembra.



"Na základe požiadavky Policajného zboru a aktuálnych personálnych a materiálno-technických možností Ozbrojených síl SR budú vyčlenení profesionálni vojaci nasadzovaní do spoločných hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru najmä na bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom s cieľom vykonávania policajných kontrol v boji proti nelegálnej sekundárnej migrácii," približuje materiál.



Celková nelegálna migrácia na území Slovenskej republiky v januári až septembri 2022 (do 25. 9.) dosahovala o 214 percent vyššiu úroveň ako v rovnakom období roku 2021, upozornili predkladatelia. Najväčší podiel na počte zadržaných cudzincov na celkovej nelegálnej migrácii tvoria najmä prípady tranzitnej migrácie zo západného Balkánu. Ide o počty, ktoré už od roku 2021 výrazne presahujú stav sekundárnej tranzitnej migrácie počas tzv. migračnej krízy v roku 2015.