VIDEO: Premiér: Vláda poskytne mestám a obciam 50 miliónov eur

Brezno 8. októbra (TASR) - Vláda SR poskytne v priebehu 14 dní sumu 50 miliónov eur mestám a obciam a Slovensku. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii počas pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s komunálnymi lídrami v Brezne. Doplnil, že zároveň regionálnym samosprávam odpustia 20 miliónov eur z pôžičiek.



Dodal, že 50 miliónov rozdelia podľa kľúča, ktorý si pripraví Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Fico predpokladá, že to bude podľa počtu obyvateľov v mestách a obciach.







Spomenul, že samosprávy podľa neho v minulosti dostali pôžičky. Ako uviedol, v rámci odpustenia sa kraje dohodli, že si ich nerozdelia podľa počtu obyvateľov. "Každý dostane rovnakú sumu, čiže 2,5 milióna eur na každý jeden kraj," zdôraznil premiér.



Zároveň v Brezne vyhlásil, že vládna koalícia je pripravená pomôcť aj na budúci rok. Informoval, že to však musí byť ZMOS, kto príde s koncepciou komunálnej reformy. Združenie podľa neho povie, čo bude štát robiť s malými obcami, ktoré majú málo obyvateľov. Fico reagoval, že síce majú právo mať starostu, riešiť však potrebujú, čo bude s inými pracovnými funkciami takýchto obcí.



Predseda ZMOS Jozef Božik informoval, že peniaze od vlády v čase novembra a decembra tohto roka padnú samosprávam vhod a prežijú do konca roka. "My sa však už vážne musíme začať rozprávať o tom, čo bude počas ďalšieho kalendárneho roka," spomenul. Povedal, že ak vláda hľadá zdroje pre zamestnancov verejnej správy, mala byť poukázať peniaze na jednorazovú odmenu. Podľa neho samosprávy na to nebudú mať. "S veľkou opatrnosťou sa totiž pozeráme na nový štátny rozpočet a vnímame aj to, v akej kondícií budú mestá a obce vstupovať do nového roka," ukončil s tým, že 50 miliónov eur od vlády víta.