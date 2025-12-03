< sekcia Slovensko
Vláda posúdila možnosť žaloby v prípade ukončenia dovozu plynu z Ruska
Vyplýva to z analýzy k možnostiam podania žaloby v súvislosti s návrhom nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska, ktorú kabinet na stredajšom rokovaní vzal na vedomie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. decembra (TASR) - Pokiaľ budú po prijatí nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska pretrvávať relevantné právne výhrady, ktoré by mohli viesť k neplatnosti nariadenia, bude potrebné, aby Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bezodkladne predložilo príslušný podnet na podanie žaloby SR. Následne bude potrebné, aby o ďalšom postupe rozhodla vláda. Vyplýva to z analýzy k možnostiam podania žaloby v súvislosti s návrhom nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska, ktorú kabinet na stredajšom rokovaní vzal na vedomie.
„Predkladaný materiál má slúžiť ako podklad pre uvažovanie a rozhodovanie o prípadnom postupe Slovenskej republiky v prípade prijatia nariadenia v znení, ktoré nebude v dostatočnej miere reflektovať výhrady Slovenskej republiky či už priamo v nariadení alebo pri absencii osobitných opatrení, ktoré by kompenzovali negatívne vplyvy nariadenia,“ upozornilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré analýzu predložilo.
Štúdia preto okrem prehľadu o vývoji a aktuálnom stave rokovaní o návrhu nariadenia obsahuje zhrnutie možných právnych prostriedkov na dosiahnutie neplatnosti nariadenia a súvisiace postupy na vnútroštátnej úrovni. „Rovnako je analyzovaná použiteľnosť možnej žalobnej argumentácie s ohľadom na aktuálny stav návrhu a doterajšiu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie,“ dodal rezort spravodlivosti.
Materiál predložili na rokovanie ako čiastočne nesprístupnený. MS to vysvetlilo tým, že vlastný materiál obsahuje právne posúdenie a možné argumentačné prístupy, ktoré by v prípade zverejnenia, vzhľadom na sporovú povahu konania o žalobe, mohli nepriaznivo ovplyvniť procesné postavenie SR a oslabiť procesnú stratégiu v rámci konania. „Materiál rovnako obsahuje citlivé informácie, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva,“ upozornil predkladateľ.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády zopakoval svoj odmietavý postoj k rozhodnutiu ukončiť dovoz ruského plynu do Európskej únie do jesene 2027, ako sa na tom vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) dohodli v noci na stredu. „Považujeme toto rozhodnutie za ideologické a škodlivé pre celé EÚ,“ zdôraznil Fico. „Máme dostatočný právny základ na zvažovanie o podaní žaloby,“ dodal ďalej s tým, že v najbližšom kroku sa bude analyzovať, ako si Európska komisia napĺňa záväzky kompenzácií voči Slovensku v súvislosti s uznaním negatívnych efektov, ktoré zákaz dovozu Slovensku spôsobí. „Zároveň analyzujeme všetky právne argumenty, na ktorých by sme v prípade podania mohli žalobu postaviť,“ dodal Fico.
