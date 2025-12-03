< sekcia Slovensko
Vláda: Povodne za prvý polrok 2025 spôsobili škody za vyše 862.000 eur
Štát vyplatí náklady za povodne v sume vyše 3,3 milióna eur.
TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške viac ako 862.000 eur a boli v siedmich krajoch SR. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Počas prvého polroka vyhlásili na Slovensku stupne povodňovej aktivity v 63 oblastiach. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Slovensko podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR zasiahli v prvom polroku 2025 povodne na území siedmich krajov, pričom výška škôd dosiahla 862.000 eur. Viac ako 783.000 eur tvorili škody na majetku obcí. Štátu vznikli škody za približne 64.000 eur, škody na majetku fyzických osôb dosiahli vyše 15.000 eur. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj, tvrdí envirorezort.
Štát vyplatí náklady za povodne v sume vyše 3,3 milióna eur. Najviac pôjde do Bratislavského kraja, ktorý bol v druhom polroku 2024 najviac zasiahnutý povodňami. Za povodňové záchranné práce a povodňové škody dostane približne 1,35 milióna eur, okresné úrady v sídle kraja v Žiline, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove si rozdelia takmer 500.000 eur.
„Viac ako 1,4 milióna eur pôjde na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským vodohospodárskym podnikom,“ uviedlo MŽP. Takmer 100.000 eur dostane ministerstvo obrany za vykonávanie povodňových záchranných prác, vyše 13.000 eur agrorezort za vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a asi 3600 eur rezort zdravotníctva za úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác.
„Prívalové povodne po silných lejakoch s krúpami sa objavili po veľkonočných sviatkoch v povodí hornej Oravy a vo Zvolenskej Slatine v povodí Slatiny, kde mali za následok lokálne pomerne rozsiahle škody. Výrazný vzostup zrážok bol zaznamenaný v prvých májových dňoch v hornej časti povodia Bodrogu,“ priblížilo ministerstvo. Doplnilo, že podobná situácia sa zopakovala aj neskoršie v máji. Stupne povodňovej aktivity vyhlásili v 63 oblastiach. Najviac ich bolo v čiastkových oblastiach Bodrogu a Hornádu. K vyhláseniu tretieho, najvyššieho stupňa povodňovej aktivity došlo celkovo 31-krát.
