Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa mohli zmeniť

Bratislava 21. mája (TASR) - Pravidlá pri prijímaní cudzincov by sa na Slovensku mohli zmeniť. Zrušiť by sa mohli ich niektoré administratívne povinnosti. Predĺžiť by sa mohla aj platnosť víz vydaných na požiadanie o pobyt - z 90 na 120 dní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda. Ministerstvo vnútra, ktoré návrh zmeny legislatívy pripravilo, si od nej sľubuje zjednodušenie systému a odbremenenie cudzineckej polície.



Súčasťou návrhu je napríklad zrušenie povinnosti prikladať dôkazy o finančnom zabezpečení pobytu cudzincov, keďže ide o podmienku, ktorú je možné overiť aj po udelení povolenia na pobyt. Podmienka by mohla byť zrušená v prípadoch, v ktorých to dovoľuje európska legislatíva.



„Návrh zákona zároveň ruší administratívnu povinnosť cudzincov - prikladanie fotografie k žiadosti o pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, respektíve o vydanie dokladu o pobyte občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov, keďže na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru sa odoberajú biometrické údaje (vrátane fotografie tváre). Cieľom zavedenia navrhovaných zmien do aplikačnej praxe je prispieť najmä k znižovaniu administratívnej záťaže, a tým ku skráteniu dĺžky konania o pobyte, čo umožní vybavenie väčšieho počtu žiadostí cudzincov na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru,“ uviedol rezort v materiáli.



Legislatívna zmena by mohla tiež predĺžiť platnosť národných víz udeľovaných na účel získania povolenia na pobyt. Rezort vnútra poukázal, že v súčasnosti platia 90 dní. Po novom by mohli mať platnosť 120 dní. Cudzinci by tiež mohli svoje životné situácie vybaviť na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. Doteraz museli navštíviť príslušné pracovisko podľa pobytu.



Slovensko by mohlo tiež na základe zmeny zákona stanoviť kvóty na počet prijatých žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Zaviedlo by aj zoznam krajín, z ktorých budú na jeho územie cudzinci prijímaní. „Zároveň sa bude vyhodnocovať miera hospodárskeho prínosu pre našu republiku,“ ozrejmilo ministerstvo.



Rezort vnútra by chcel nechať novelu zákona prerokovať v Národnej rade SR v skrátenom legislatívnom konaní. Ak by ho parlament schválil v tejto podobe, účinnosť by nadobudol 1. júla 2025.