Vláda pre okresy Trebišov a Rožňava schválila viac ako 2 milióny eur
Kabinet schválil vyčlenenie prostriedkov na väčšie projekty, pre hostiteľskú obec Borša napríklad 110.000 eur.
Autor TASR,aktualizované
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Trebišov a Rožňava uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Viac ako 1,5 milióna eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Kabinet takisto schválil vyčlenenie prostriedkov na väčšie projekty, pre hostiteľskú obec Borša napríklad 110.000 eur na rekonštrukciu a dobudovanie miestnej komunikácie vedúcej ku kaštieľu Františka II. Rákociho. Mestu Rožňava prispeje sumou 50.000 eur na vybudovanie prístupovej cesty do priemyselnej zóny, prístupovej cesty z hlavnej cesty do okresného mesta a dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna.
Mesto Trebišov môže zasa rátať s čiastkou 50.000 eur na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch a nasvietenie Mariánskeho námestia, pre Dobšinú a Čiernu nad Tisou schválila vláda po 35.000 eur, v Dobšinej ich použijú aj na rekonštrukciu chodníkov, v Čiernej nad Tisou sú určené na rekonštrukciu sídla budovy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako 35.000 eur pomôže mestu Kráľovský Chlmec na doplnenie a aktualizáciu projektovej dokumentácie k revitalizácii okolia hradu Csonkavár. Mesto Sečovce má použiť 45.000 eur na projektovú dokumentáciu k projektu mestského kultúrneho domu.
Z ďalších väčších čiastok vláda schválila 80.000 eur na podporu projektu múzea arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka v Košiciach, taktiež 40.000 eur na vybudovanie nového výťahu v stacionári. Vláda tiež vyčlenila 15.000 eur pre Zemplínsku oblastnú organizáciu cestovného ruchu a 10.000 eur pre občianske združenie Tokaj Regnum Malá Tŕňa za účelom podpory „Vinárska akcia vínnej oblasti Tokaj - Deň otvorených dverí vinárskych pivníc“.
Súčasťou uznesenia vlády bolo aj tentoraz viacero úloh pre jednotlivé rezorty. Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo úlohu prijať opatrenia na zásadné urýchlenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) hradu Krásna Hôrka a ukončiť rekonštrukciu a dostavbu hradu Krásna Hôrka, rovnako i revitalizáciu parku kaštieľa Betliar do konca roka 2027.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má do konca roka 2026 zabezpečiť opravu na ceste I. triedy I/16 v úseku Bohúňovo - Plešivec a tiež v úseku Rožňava - Lipovník.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) má do konca aktuálneho roka preskúmať možnosti schémy štátnej pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených zlatým žltnutím viniča a ošetreniami proti vektoru Scaphoideus titanus v súvislosti s vyhlásením karantény v postihnutých oblastiach.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa má zaoberať možnosťami podpory cestovného ruchu na Gemeri, rovnako možnosťami financovania rekonštrukcie kúpaliska v Rožňave či vybudovania plavárne v Kráľovskom Chlmci. Rovnako má do konca roka 2025 preskúmať možnosti financovania sánkarskej dráhy v obci Helcmanovce.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR má spolu s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR hľadať možnosti financovania projektovej dokumentácie a výstavby novej základnej školy v obci Richnava.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má preveriť možnosti zriadenia klientskych centier v okresoch Trebišov a Rožňava.
