Vláda preberie plnenie plánu obnovy a prípravu na 5. žiadosť o platbu

Bratislava 18. septembra (TASR) - Aktuálne plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR a príprava na piatu žiadosť o platbu z tohto európskeho fondu je predmetom viacerých bodov zaradených do programu stredajšieho rokovania vlády. Piatu žiadosť by malo Slovensko podať do konca tohto roka, na to však potrebuje splniť viac ako 20 stanovených míľnikov a cieľov.



Informácie o ich plnení predkladajú kabinetu jednotlivé rezorty, ktoré ich majú na starosti. Ide napríklad o ministerstvo hospodárstva, práce, investícií, dopravy, kultúry či školstva. Osobitnú pozornosť má vláda venovať informácii o pokroku v implementácii plánu obnovy, ale aj čerpaní eurofondov v gescii ministerstva zdravotníctva a rezortu životného prostredia.



V programe má kabinet aj návrh účasti delegácie SR na októbrovom 10. zasadnutí strán Dohovoru o ochrane a využití medzinárodných tokov a medzinárodných jazier, ako aj návrh na zrušenie niektorých legislatívnych úloh ministerstva práce na rok 2024.