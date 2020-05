Vláda predĺžila kontroly na hraniciach do 26. júna

Bratislava 20. mája (TASR) – Dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach SR v rámci schengenského priestoru sa predlžuje do 26. júna. Vláda schválila ďalšie predĺženie kontrol na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.



Predlženie termínu naďalej súvisí s opatreniami prijímanými v súvislosti so znižovaním rizika šírenia nového koronavírusu. Súčasťou rozhodnutia je aj zoznam hraničných priechodov, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR, po dohode so susednými štátmi je však možné tento zoznam rozšíriť.



V prípade hraníc s Rakúskou republikou sú určené cestné priechody Bratislava-Jarovce - Kittsee (diaľnica), Bratislava-Jarovce - Kittsee (stará cesta), Bratislava-Petržalka - Berg, Moravský Svätý Ján – Hohenau i Záhorská Ves - Angern an der March, rovnako tak železničné priechody Bratislava-Petržalka – Kittsee a Bratislava–Devínska Nová Ves – Marchegg.



V prípade hraníc s Maďarskom ide o cestné priechody Bratislava-Čunovo - Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti (cesta R4), Hosťovce - Tornanádaska, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný i železničný priechod). Ďalšie železničné hraničné priechody sú Čaňa – Hidasnémeti, Lenártovce – Bánréve, Fiľakovo – Somosköújfalu, Štúrovo – Szob, Komárno – Komárom a Rusovce – Rajka.



Na vstup z Českej republiky bude možné použiť cestné priechody Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín, Skalica – Sudoměřice (nová cesta) a železničné priechody Čadca - Mosty u Jablunkova, Lúky pod Makytou - Horní Lideč, Horné Srnie - Vlársky průsmyk, Vrbovce - Velká nad Veličkou a Kúty – Lanžhot.



Na vstup z Poľskej republiky sú v danom období určené cestné priechody Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik – Barwinek a železničný priechod Skalité-Zwardoň.



V prípade vzdušných hraníc ide o letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch, Sliači, Žiline, Prievidzi, Nitre a Jasnej.



Zoznam sa rozširuje aj o riečne hranice - s Rakúskou republikou Bratislava - Hainburg a s Maďarskom Štúrovo – Esztergom a Komárno – Komárom.