Vláda predĺžila zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny aj pšenice

Bratislava 15. septembra (TASR) - Vláda predĺžila zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, ide o pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená. Zákaz bude platiť do konca roka. Vyplýva to zo stanoviska premiéra Ľudovíta Ódora, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Peter Majer.



"Európska komisia nepredĺžila zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, vrátane pšenice, po 15. septembri, preto vláda rozhodla o zákaze ich dovozu na národnej úrovni. A to do konca roka a na rovnaké štyri komodity, teda pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená. Musíme zabrániť nadmernému tlaku na slovenský trh, aby sme zostali féroví aj voči domácim farmárom," priblížil premiér.



Tento krok vlády je podľa jeho slov aj reakciou na rovnaký postup Poľska a Maďarska. Zdôraznil, že vláda SR bude aj počas platnosti národného zákazu dovozu štyroch komodít intenzívne pracovať s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie pri hľadaní celoeurópskeho a systémového riešenia. Deklaroval pripravenosť vlády zrušiť zákaz v takomto prípade.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodalo, že rozhodnutie súvisí s ochranou domáceho trhu a je logickou reakciou na postup okolitých krajín, ktoré pristupujú k jednostranným zákazom na dovoz. "Zákaz neplatí pre transport tovaru cez naše územie, čím vyjadrujeme solidaritu s Ukrajinou a umiestňovaním jej tovaru na cieľové trhy," priblížil rezort.