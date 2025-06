Vláda preplatí samosprávam vyše milión eur na mimoriadne situácie

Bratislava 18. júna (TASR) - Vláda preplatí samosprávam vyše milión eur za výdavky na riešenie mimoriadnych situácií. V súvislosti so zosuvmi pôdy, haváriami a snehovou kalamitou pôjdu peniaze ôsmim obciam. Vyčlenenie financií v stredu na rokovaní schválil vládny kabinet. Návrh predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Finančné prostriedky vynaložené na úlohy a opatrenia civilnej ochrany počas mimoriadnych situácií predstavujú celkovo sumu viac ako 1,02 milióna eur. „Navrhuje sa tieto finančné prostriedky uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v kapitole MV SR a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov, podľa verifikácie výdavkov na úlohy a opatrenia civilnej ochrany, resp. vykonané záchranné práce,“ priblížilo MV.



Pre zosuv pôdy pôjdu peniaze do obcí v pôsobnosti okresných úradov Bratislava, Malacky, Nitra, Púchov a Senec. Za havárie, či už išlo o požiare alebo výbuchy, pôjdu peniaze obciam v pôsobnosti okresných úradov Liptovský Mikuláš, Malacky a Sobrance. Peniaze pôjdu aj obciam v pôsobnosti okresného úradu Poprad za snehovú kalamitu.