Vláda by mala prerokovať zavedenie 13. dôchodku

Bratislava 12. februára (TASR) - Zdvojnásobenie prídavkov na deti, zavedenie 13. dôchodku, či zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony. Týmito návrhmi by sa v stredu mala zaoberať vláda Petra Pellegriniho. Prvé dve opatrenia avizoval ešte v utorok (11. 2.) premiér, zmeny pri diaľničných známkach sú podmienkou SNS na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa má o týchto opatreniach rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní.



Pellegrini vysvetlil náhle rozhodnutie, aby vláda a parlament tieto opatrenia prerokovali tým, že Smer-SD chce predísť situácii, aby po februárových voľbách, v prípade víťazstva strán terajšej opozície, nevznikla situácia, že sociálne opatrenia a ďalší progres opatrení v prospech seniorov či mladých rodín zastaví "nemohúcnosť opozície sa na hocičom dohodnúť".



Prídavok na deti by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť z 24,90 eura na 50 eur. Smer-SD predstavil návrh 13. dôchodku už začiatkom februára. Dôchodcovia by ho mali dostať ku koncu tohto roka. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške priemerných jednotlivých dôchodkov, teda mal by dosiahnuť 460 eur, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433 eur. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 138 eur, priemerný dôchodok vdov je 263 eur, vdovcov 208 eur. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 379 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209 eur.



Vláda by sa mala zaoberať aj návrhom na zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby, či živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony. "Priznávam, že je to jedna z politických podmienok mimoriadnej schôdze a je to súčasne aj moja výzva, aby sa úplne zmenili zákony, ktoré určujú výšku nielen diaľničných známok, ale aj mýta, a aby sa zmenil systém výstavby diaľnic," vyhlásil v utorok predseda parlamentu a SNS Andrej Danko.



Ministri prerokujú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore, ktorá by sa mala zefektívniť. Okrem toho by sa mala zlepšiť spolupráca subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, zvýšiť kvalifikácia zamestnancov v tejto oblasti a rozšíriť preventívne aktivity zamerané na riziká používania komunikačných technológií.



Kabinet Petra Pellegriniho sa bude zaoberať aj návrhom na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí, umeleckých realizácií a investičných akcií súvisiacich so 75. výročím skončenia 2. svetovej vojny. Ministerstvo kultúry navrhuje na tieto účely alokovať zo štátneho rozpočtu 3.434.000 eur. Najväčšiu sumu (500.000 eur) z kapitálových výdavkov navrhuje vyčleniť na komplexnú obnovu vojenského cintorína s pamätníkom Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši.



Jedným z bodov stredajšieho rokovania bude návrh obsahových priorít, ktoré by sa podľa Slovenska mali dostať do dohody o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v materiáli formuluje slovenské záujmy v oblastiach ekonomiky a služieb, dopravy, bezpečnosti, zahraničnej politiky, ale i energetiky či kultúry.



Kabinet prerokuje aj v poradí piatu správu o používaní štátneho jazyka na území SR, ktorá v dvojročnom cykle mapuje úroveň ovládania a používania slovenského spisovného jazyka vo viacerých oblastiach verejného života, v tomto prípade analyzuje obdobie od októbra 2017 do konca septembra 2019. Autori správy konštatujú, že v hodnotenom období výrazne klesol počet nedostatkov v poskytovaní informácií o potravinách v štátnom jazyku rovnako podnetov na nedodržanie informácií pre spotrebiteľov v štátnom jazyku.