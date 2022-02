Vláda má prerokovať harmonogram projektov železničnej infraštruktúry

Bratislava 16. februára (TASR) – Vláda by mala v stredu prerokovať viaceré strategické materiály ministerstva dopravy. V programe má napríklad indikatívny harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry. Príprava projektov podľa tohto dokumentu by mala umožniť systematicky realizovať projekty s najvyššou hodnotou za peniaze.



Harmonogram je jedným z míľnikom plánu obnovy. Podľa materiálu je potrebné sústrediť sa na dokončenie už realizovaných stavieb najmä zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a zvládnutie verejných obstarávaní na zhotoviteľa pre vysoko pripravené projekty, opäť najmä financované zo zdrojov EÚ.



Kabinet má v programe aj aktualizáciu indikatívneho harmonogramu projektov cestnej infraštruktúry. Materiál aktualizuje pôvodné zdrojové dáta a hodnoty, z ktorých sa následne určuje samotný harmonogram na základe nových skutočností a dát. V rámci aktualizácie nedošlo k zmene v prioritách a k zmene samotných projektov harmonogramu.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) by chcel rozšíriť právomoci Rady pre riešenie krízových situácií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý predkladá na stredajšie rokovanie vlády. Ak materiál ministri odobria a pošlú na prerokovanie parlamentu, spomínaná rada bude kľúčovým orgánom pre riešenie krízových situácií centrálnych protistrán v SR.



Doterajšie inštitúty práva na opravu a odpoveď má nahradiť právo na vyjadrenie. Po novom sa má týkať aj spravodajských webov, ktoré sa zaradia k periodickým publikáciám. Vyplýva to z návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, o ktorom má tiež rokovať vláda. Návrh legislatívnej úpravy takisto stanovuje vydavateľom či prevádzkovateľom periodických publikácií povinnosť zverejňovať investorov a darcov, ktorých príspevok presiahol 1200 eur ročne.



Kabinet sa má zaoberať aj návrhom na zmenu nariadenia vlády, ktorá sa týka doplnenia informácií, povinne uvádzaných v Centrálnom registri zmlúv. Konkrétne má byť na portáli uvedený aj odkaz na web verejného obstarávateľa, resp. subjektu, ktorý vyhlásil verejné obstarávanie.