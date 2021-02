Vláda prerokuje zmeny v pokutovaní neuhradenia diaľničnej známky

Bratislava 18. februára (TASR) – Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, o ktorom má vo štvrtok rokovať vláda. Cieľom je prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.



Viac ako 3,2 milióna z celkových takmer 5,2 milióna eur, ktoré má Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v svojom rozpočte vyčlenené na zabezpečenie účasti na výstave Expo Dubaj, by mal rezort namiesto kapitálových použiť na bežné výdavky. Dôvodom je zmena stratégie Slovenska, keď namiesto pôvodne plánovanej výstavby národného pavilónu si bude krajina expozíciu prenajímať. Vyplýva to z návrhu MH, ktorý predkladá na rokovanie kabinetu.



Ministerstvo práce zase vláde navrhuje zmenu pravidiel pri používaní ochranných prostriedkov pri práci na Slovensku. Majú sa tak spresniť požiadavky na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vedecko-technického pokroku a v záujme podpory zlepšovania zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.