Vláda prerokuje investičnú pomoc aj presun financií v rezorte dopravy

Bratislava 23. novembra (TASR) - Nemecká spoločnosť Stiebel Eltron Slovakia plánuje v Poprade rozšírenie výroby elektrických ohrievačov a tepelných čerpadiel. Firma by mala do roku 2024 preinvestovať viac ako 26 miliónov eur a vytvoriť 92 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na udelenie investičnej pomoci, o ktorom má v stredu rozhodnúť vláda. Od štátu môže firma dostať stimul vo výške 4,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov.



Kapitálové výdavky z roku 2020 vo výške 749.529,51 eura, pôvodne určené na rozvoj cyklistickej dopravy, majú byť použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu železničnej infraštruktúry. Zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov navrhuje kabinetu Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



Podporenie nákladovej stability zamestnávateľov, posilnenie predvídateľnosti ďalšieho vývoja podnikateľského prostredia či aktívna podpora rozvoja automobilového priemyslu. Aj tieto úlohy prijaté v apríli 2019 navrhuje ministerstvo hospodárstva zrušiť. Vláda má rozhodnúť aj o zrušení povinnosti jednotlivých rezortov informovať o plnení týchto úloh.



Slovensko by malo pristúpiť k Štatútu Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií. Návrh Ministerstva kultúry SR, ktorý má potvrdiť súčasnú aplikačnú prax do formátu vykonávania medzinárodnej zmluvy, bude v stredu tiež schvaľovať vláda. Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) - osemčíselný identifikátor periodických publikácií umožňuje vydavateľom, kníhkupcom, knihovníkom či výskumníkom celosvetovo uznávaným spôsobom voľne šíriť sériové publikácie, zlepšovať vyhľadávanie a poradie publikácií.