Vláda prerokuje metodiku investičných projektov

Bratislava 16. marca (TASR) – Všetky projekty verejných investícií v hodnote nad 40 miliónov eur, alebo v informatizácii nad desať miliónov eur, musia mať na začiatku ich prípravy vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti. Tú následne posúdi Ministerstvo financií (MF) SR. Hodnotenie investícií je povinné aj pre všetky projekty nad jeden milión eur. Vyplýva to z návrhu metodiky prípravy a hodnotenia investičných projektov, ktorý má v stredu prerokovať vláda.



Počet ľudí, ktorí na Slovensku využívajú internet, sa za posledných 15 rokov zvýšil z 27 % na súčasných 87 %. Napriek tomu je na Slovensku stále veľká skupina ľudí, ktorí výhody digitalizácie nevyužívajú. Počítač si podľa analýzy, ktorú na rokovanie kabinetu predkladá ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), nemôže dovoliť 110.000 domácností, ktoré sú ohrozené chudobou.



Slovensko podporuje vytvorenie novej vojenskej poradenskej a výcvikovej misie EÚ na Ukrajine. V prípade jej vzniku do nej môže prispieť. Zámerom SR v roku 2022 je tiež spustenie výcvikovej aktivity Ozbrojených síl (OS) SR na Ukrajine zameranej na výcvik, poradenstvo a asistenciu pre jednotky a štáby ozbrojených síl Ukrajiny. Vyplýva to zo správy o pôsobení SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2021, o ktorej má tiež v stredu diskutovať vláda.