Vláda prerokuje návrh bilaterálnej zmluvy s Českom

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD), minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD), prezident SR Peter Pellegrini, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD), podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS), vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Účelom zmluvy je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR ako predkladateľa novelizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v intenciách boja proti závažnej trestnej činnosti.

Bratislava 12. novembra (TASR) - Zásady a pravidlá policajnej spolupráce príslušných orgánov v Slovenskej a Českej republike upraví medzinárodná zmluva. Jej návrh má na stredajšom rokovaní schvaľovať vláda.

Účelom zmluvy je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR ako predkladateľa novelizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v intenciách boja proti závažnej trestnej činnosti a identifikovaného rizika migračnej vlny a zároveň reflektovať potreby policajnej praxe v rámci medzinárodnej spolupráce.

Rezort vnútra predloží na 113. schôdzu kabinetu aj návrh na personálne posilnenie oddelení cudzineckej polície o sto zamestnancov, ktorí by mali byť k dispozícii pre pracoviská na západnom, strednom i východnom Slovensku. Rezort personálne posilnenie zdôvodňuje predpokladaným výrazným nárastom pracovníkov z tretích krajín, ktorých sa chystajú angažovať zamestnávatelia v automobilovom priemysle i firmy v ďalších sektoroch výroby a služieb.

Ministri sa budú tiež zaoberať návrhom investičnej zmluvy medzi Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania a spoločnosťou Hestia (Fund) SICAV, ktorá by mala v dlhodobom horizonte postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať v SR minimálne 15.000 nájomných bytov.

Vláda sa má zaoberať aj návrhom na otvorenie rokovaní o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby s Poľskou republikou, výsledkom by mala byť rámcová zmluva, ktorá sa má týkať i oblasti Horskej záchrannej služby.

V rámci informatívnych správ je bodom programu materiál o stave verejnej správy za rok 2024, ktorý poukazuje i na nízku mieru spolupráce v oblasti spoločných obecných úradov.
