Vláda prerokuje návrh bilaterálnej zmluvy s Českom
Účelom zmluvy je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR ako predkladateľa novelizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v intenciách boja proti závažnej trestnej činnosti.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Zásady a pravidlá policajnej spolupráce príslušných orgánov v Slovenskej a Českej republike upraví medzinárodná zmluva. Jej návrh má na stredajšom rokovaní schvaľovať vláda.
Účelom zmluvy je podľa Ministerstva vnútra (MV) SR ako predkladateľa novelizovať existujúce inštitúty policajnej spolupráce v intenciách boja proti závažnej trestnej činnosti a identifikovaného rizika migračnej vlny a zároveň reflektovať potreby policajnej praxe v rámci medzinárodnej spolupráce.
Rezort vnútra predloží na 113. schôdzu kabinetu aj návrh na personálne posilnenie oddelení cudzineckej polície o sto zamestnancov, ktorí by mali byť k dispozícii pre pracoviská na západnom, strednom i východnom Slovensku. Rezort personálne posilnenie zdôvodňuje predpokladaným výrazným nárastom pracovníkov z tretích krajín, ktorých sa chystajú angažovať zamestnávatelia v automobilovom priemysle i firmy v ďalších sektoroch výroby a služieb.
Ministri sa budú tiež zaoberať návrhom investičnej zmluvy medzi Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania a spoločnosťou Hestia (Fund) SICAV, ktorá by mala v dlhodobom horizonte postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať v SR minimálne 15.000 nájomných bytov.
Vláda sa má zaoberať aj návrhom na otvorenie rokovaní o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby s Poľskou republikou, výsledkom by mala byť rámcová zmluva, ktorá sa má týkať i oblasti Horskej záchrannej služby.
V rámci informatívnych správ je bodom programu materiál o stave verejnej správy za rok 2024, ktorý poukazuje i na nízku mieru spolupráce v oblasti spoločných obecných úradov.
