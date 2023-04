Vláda prerokuje plán podpory obrany i stratégiu prevencie kriminality

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vládny kabinet sa má v stredu zaoberať Dlhodobým plánom rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035. Dokument aktualizuje dlhodobé požiadavky a priority Ozbrojených síl SR na rozvoj podpory obrany štátu. Stanovené dlhodobé ciele a postupy budú rozpracované v strednodobom pláne. Po schválení vládou má o materiáli rokovať aj parlament.



Vláda sa má venovať aj Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028, ktorá má pokryť oblasť prevencie kriminality ako celku, zabezpečiť nadrezortnú koordináciu a spoluprácu. Materiál obsahuje úlohy pre orgány štátnej správy i odporúčania pre územnú samosprávu a občiansky sektor, ktoré vychádzajú zo šiestich strategických cieľov.



Rokovať sa má aj o vydaní súhlasu so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Rezort chce podporiť príspevkom inovácie aj program OSN týkajúci sa Ukrajiny.