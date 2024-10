Vláda prerokuje platy sestier a záchranárov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce definitívne odstrániť vrakunskú skládku v Bratislave. Spôsob, akým sa má sanácia udiať, prerokuje vláda na svojom stredajšom rokovaní. Envirorezort navrhuje termickú desorpciu a tvrdí, že celý proces má ekonomický aj ekologický význam.



Kabinet sa bude zároveň zaoberať platmi sestier, pôrodných asistentiek, záchranárov a ďalších vybraných skupín zdravotníkov. V nasledujúcich dvoch rokoch by im mali mzdy rásť rovnako, ako bolo plánované pred prijatím konsolidačných zmien.



Ďalší návrh, ktorý má vláda v stredu na programe, je z dielne MŽP. Chce, aby sa zaviedlo zákonné predkupné právo štátu, čím sa má ochrániť verejný záujem a zabezpečiť dlhodobá stabilita a kvalita vodárenských služieb na Slovensku. Štátne predkupné právo má umožniť, aby mal verejný záujem prednosť pred obchodnými záujmami právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi verejného vodovodu alebo kanalizácie.



Vláda bude schvaľovať aj zámer zriadiť v rámci Slovenského národného múzea Múzeum národného obrodenia namiesto Múzea slovenského vysťahovalectva. Dôvodom zmeny je problém s pozemkom. Stála expozícia má byť rozdelená na tri časti, pričom ťažisková by bola zameraná na štúrovskú generáciu a rámcovali by ju časti Predchodcovia a Nasledovníci. Expozícia Múzea národného obrodenia má podľa návrhu zahŕňať dejiny slovenského vysťahovalectva v časti Nasledovníci.



Envirorezort taktiež predložil harmonogram čistenia vodných tokov v Bratislavskom kraji po septembrových záplavách.