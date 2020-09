Vláda prerokuje predĺženie programu Prvej pomoci

Bratislava 23. septembra (TASR) – Projekt Prvá pomoc sa má realizovať do konca tohto roka. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) tak majú naďalej dostávať od štátu finančnú kompenzáciu, ak ich podnikanie zasiahla pandémia nového koronavírusu. Návrh ministerstva práce na predĺženie tohto projektu prerokuje v stredu vláda.



Niektoré výzvy v Agende 2030 pretrvávajú naďalej a v určitých oblastiach sa ciele Slovensku nepodarilo splniť. Konštatuje sa to v Správe o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, o ktorej bude tiež diskutovať vládny kabinet.



Oboznámi sa tiež so súhrnnou správou o stave rodovej rovnosti za minulý rok. Slovensko je podľa nej omnoho pomalšie ako iné členské krajiny Európskej únie (EÚ) v dosahovaní pokroku smerom k rovnosti žien a mužov. Dosiahlo pokrok v oblasti rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom, štát má ale rezervy v oblasti služieb starostlivosti o deti.



Urgentne riešiť aplikačné problémy, ktoré vznikli aj v súvislosti s mimoriadnou situáciu pri pandémii nového koronavírusu je cieľom návrhu novely zákona o odpadoch, ktorý má prerokovať vláda. Ministerstvo životného prostredia k nej navrhuje aj skrátené legislatívne konanie.



"Na území Slovenskej republiky došlo k podstatnému zvýšeniu produkcie komunálnych odpadov v obciach a mestách, k aplikačným problémom v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov až nemožnosti niektorých subjektov plniť ustanovené povinnosti," zdôvodňuje takýto postup envirorezort.