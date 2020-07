Vláda prerokuje predĺženie štátnej pomoci a štatút Pandemickej komisie

Bratislava 15. júla (TASR) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mohli dlhšie čerpať pomoc od štátu, a to o dva mesiace alebo až do konca tohto roka. Vyplýva to z návrhu ministerstva práce na predĺženie projektu Prvá pomoc, ktorý má v stredu prerokovať vláda.



Cieľom návrhu je predĺženie obdobia realizácie tohto projektu v ideálnom prípade až do konca roka 2020, teda do času, kým vláda schváli návrh zákona o zavedení trvalého mechanizmu podpory skrátenej pracovnej doby, tzv. kurzarbeit.



Kabinet má v programe aj štatút Pandemickej komisie vlády SR z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Materiál upravuje poslanie, úlohy a zásady činnosti tejto komisie a jej organizačnú štruktúru.



Pandemická komisia je multirezortný, koordinačný, konzultačný, odborný a poradný orgán vlády zriadený za účelom navrhovania opatrení s cieľom chrániť životy a zdravie a znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva za účelom zachovania nevyhnutného chodu hospodárstva a verejného života v prípade pandémie. Schvaľuje Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike.



Ministerstvo obrany (MO) SR má vládu informovať o procese obstarávania a predpokladaných nákladoch na rekonštrukciu a modernizáciu leteckej základne Sliač, ktoré realizuje v súvislosti s nákupom stíhacích lietadiel F-16. Výdavky na obnovu by mali po novom predstavovať vyše 69 miliónov eur bez DPH. Rezort v materiáli deklaruje záujem zachovať na letisku aj civilnú dopravu.



Kabinet má tiež schváliť pracovnú cestu delegácie vedenej predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽaNO) do Belgicka. Cesta sa uskutoční od štvrtka (16. 7.) do soboty (18. 7.). Premiéra čakajú vo štvrtok viaceré pracovné stretnutia a od 17. do 18. júla sa zúčastní na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady.