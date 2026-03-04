< sekcia Slovensko
Vláda prerokuje priame platby, aj správu o členstve SR v EÚ
Modernizácia 30-kilometrového traťového úseku Krompachy - Kysak na železničnej trati Žilina - Košice by mala získať štatút strategickej investície.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Vláda by na stredajšom rokovaní mala prerokovať návrh novely vládneho nariadenia o priamych poľnohospodárskych platbách, ďalej zámer zlepšenia kvality územných plánov, ako aj výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2025. Modernizácia 30-kilometrového traťového úseku Krompachy - Kysak na železničnej trati Žilina - Košice by mala získať štatút strategickej investície.
Úpravy v novele nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb.
Zlepšenie kvality územných plánov, zrýchlenie procesov, automatizácia povoľovania stavieb a efektívnejší dohľad sú hlavné ciele programu Digitálny obraz krajiny. Materiál predkladal Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Dokument predstavuje koordinačný rámec podporujúci digitalizáciu procesov v územnom plánovaní a výstavbe, vymedzuje ciele, aktivity a rámec programu.
Celkové investičné náklady na modernizáciu úseku Krompachy - Kysak, ktorý je na území Košického samosprávneho kraja v okresoch Košice-okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves, v aktuálnom stupni prípravy sa podľa návrhu predpokladajú na úrovni 1,292 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve 1,548 miliardy eur s DPH. Výsledná cena po dokončení diela bude závisieť od verejného obstarávania na zhotoviteľa, ako aj výšky stavebných nákladov počas realizácie prác.
Ministri sa v stredu budú zaoberať výročnou správou o členstve SR v EÚ za rok 2025. Materiál má poukázať na najdôležitejšie udalosti v európskej agende v minulom roku z hľadiska presadzovania národnoštátnych záujmov SR v EÚ. Bilancuje tiež počet občanov SR pracujúcich v štruktúrach EÚ, ale aj konania, ktoré vedie Európska komisia v prípade porušenia povinnosti podľa Zmluvy o fungovaní EÚ.
Vláda bude takisto schvaľovať úhradu nákladov súvisiacich s riešením 16 mimoriadnych udalostí. Na refundáciu výdavkov pri úlohách a opatreniach civilnej ochrany pri udalostiach spôsobených zosuvom pôdy, požiarom, výskytom nebezpečnej látky, ochorenia slintačky a krívačky , ale aj nedostatku pitnej vody, snehovej kalamity či hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska navrhlo Ministerstvo vnútra SR prerozdeliť 1,7 milióna eur.
