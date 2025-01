Vláda prerokuje spotrebné dane či financovanie sociálnych služieb

Bratislava 15. januára (TASR) - Rezort práce by mal do konca tohto roka vypracovať novú legislatívnu úpravu financovania sociálnych služieb. Jej cieľom je zjednotiť financovanie sociálnych služieb, zrušiť niektoré príspevky a nahradiť ich dostupnejšou formou pomoci. Vyplýva to z návrhu koncepcie reformy financovania sociálnych služieb, o ktorej bude v stredu rokovať vláda.



Jedným z ďalších bodov rokovania je návrh novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Tou by sa mala znížiť administratívna záťaž zjednodušením procesu registrácie a takisto zjednotiť zdaňovanie rôznych foriem zemného plynu.



Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) by sa mal zaoberať aj zriadením Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie. Tá má vzniknúť zlúčením troch poradných orgánov. Návrh predložili podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



Ministri budú rokovať takisto o návrhu uzavrieť s Maďarskom bilaterálnu zmluvu o zabezpečení spolupráce v oblasti záchrannej zdravotnej služby v prihraničných regiónoch oboch krajín. Venovať sa majú aj návrhom zmien v zákone o Justičnej akadémii, ktoré majú upraviť podmienky pre uchádzačov o funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie. Uchádzať sa o tieto posty by podľa návrhu mali mať možnosť aj záujemcovia z prostredia mimo justície, ktorí sú uznávanými osobnosťami v oblasti vzdelávania.



Vláda bude takisto schvaľovať kontingenty príslušníkov slovenských ozbrojených síl v rámci misie KFOR v Kosove a v mnohonárodnej brigáde NATO v Lotyšsku.



V programe rokovania je aj návrh rezortu spravodlivosti, ktorým sa má v Občianskom zákonníku vypustiť ustanovenie o maximálnej výške nákladov na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky v rámci primeraných nákladov spojených s pohrebom pri usmrtení. Tie určujú predpisy o sociálnom poistení.



Ďalšími bodmi predloženými na rokovanie vlády sú okrem iných aj návrh novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, novela patentového zákona či Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2025.