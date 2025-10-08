< sekcia Slovensko
Vláda prerokuje správu o programe aktívneho starnutia aj plán obnovy
Vziať na vedomie by mala vláda aj informáciu o napĺňaní strategických cieľov Akčného plánu Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 - 2026).
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Vládny kabinet by mal v stredu prerokovať správu o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 za roky 2023 - 2024 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vziať na vedomie by mala vláda aj informáciu o napĺňaní strategických cieľov Akčného plánu Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 - 2026) za rok 2024.
Viaceré opatrenia z Národného programu aktívneho starnutia sa v období rokov 2023 a 2024 priebežne plnili. Týka sa to napríklad programov na vzdelávanie starších ľudí o finančnej gramotnosti alebo zamestnania sa na trhu práce. Vyplýva to zo správy o plnení opatrení Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030. Správa sa zaoberá aj návrhmi na aktualizáciu viacerých opatrení z tohto programu.
Ministri by mali taktiež prerokovať zmenu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú kabinetu predložil podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Na návrh ministra dopravy by mal vládny kabinet schváliť návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu. Vláda by mala zároveň schvaľovať Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2026.
