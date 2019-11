Vláda prerokuje stav výskumu a vývoja i plán pre otvorené vládnutie

Bratislava 13. novembra (TASR) - Systém slovenskej vedy a techniky disponuje využiteľným potenciálom funkčných schém podpory výskumu a vývoja, avšak pre ich využitie v plnej miere je potrebné posilniť ich financovanie. Konštatuje to Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2018, ktorej sa vláda bude venovať na stredajšom rokovaní.



Okrem analýzy aktuálneho stavu a odporúčaní v oblasti rozvoja potenciálu vedeckého výskumu je medzi bodmi stredajšieho programu takisto návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP) v SR na roky 2020 -2021. V poradí štvrtý akčný plán obsahuje 26 úloh, nadväzuje nimi na predchádzajúci materiál v témach sprístupňovania dát, otvoreného vzdelávania i participácie na verejných politikách, v oblasti otvorenej justície sa bližšie zameriava na posilnenie právnej istoty pre občanov.



Kabinet sa taktiež bude venovať personálnym zmenám v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality a návrhu rozpočtu Ústavu pamäti národa (ÚPN) na rok 2020.



Rokovania sa nezúčastní predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je od utorka do štvrtka (12. - 14. 11.) na pracovnej ceste na Cypre.