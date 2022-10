Vláda prerokuje úpravu hlasovania v referende či zelené správy rezortu

Bratislava 19. októbra (TASR) - Špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 by mohol platiť aj v referende, týkajúcom sa predčasných volieb. O návrhu zákona, ktorý umožňuje podobný postup ako pri nadchádzajúcich samosprávnych voľbách, má v stredu rokovať vláda. Kabinet bude schvaľovať i to, aby bol návrh predmetom skráteného legislatívneho konania.



Druhým štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa má stať doterajší manažér medzinárodného obchodu Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Peter Gerhart. Vyplýva to návrhu, ktorý na rokovanie kabinetu predkladá rezort hospodárstva. Jeden post štátneho tajomníka zostal neobsadený po odchode Karola Galeka a Jána Oravca a vymenovaní bývalého hovorcu trnavskej automobilky Stellantis Petra Šveca do tejto funkcie koncom septembra.



Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo za rok 2021 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením 208,9 milióna eur. V roku 2020 bol jeho zisk na úrovni 66 miliónov eur. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za minulý rok, ktorú predkladá na rokovanie vlády. Podľa podobnej správy o lesnom hospodárstve tržby a výnosy tohto odvetvia dosiahli vlani úroveň 1,02 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 18,2 %.



Ešte pred rokovaním kabinetu v stredu mimoriadne zasadne Bezpečnostná rada SR.