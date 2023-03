Vláda prerokuje VHZ na dodávky elektriny pre rok 2024 i zdravotníctvo

Bratislava 28. marca (TASR) - Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024, o ktorom má v utorok rokovať vládny kabinet. V programe rokovania sú zaradené aj viaceré body z oblasti zdravotníctva.



Slovenské elektrárne by mali, tak ako v tomto roku, dodať 6,15 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,2077 eura/megawatthodinu (MWh).



Rokovať sa bude aj o tom, že paliatívna zdravotná starostlivosť by mohla byť od apríla pre pacientov dostupnejšia. Zabezpečiť to má stanovenie normatívov v oblasti paliatívnej medicíny, vyplýva to z návrhu nariadenia vlády k verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Kabinet bude rozhodovať aj o zvýšení základného imania Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH). Vo VÚSCH to má napríklad umožniť zriadenie pracoviska virtuálnej a digitálnej medicíny, v SÚSCCH zase hybridnej operačnej sály.



Samosprávy majú dostať celý tohtoročný podiel na dani z príjmov právnických osôb už do konca apríla. Obce by tak mali získať 171 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) 73,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, o ktorom bude rokovať vládny kabinet. Rozhodovať bude aj o prerokovaní právnej normy v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.



Vláda bude rozhodovať aj o stiahnutí nominácie Martina Klusa na kandidáta SR za člena Európskeho dvora audítorov. Dôvodom je vzdanie sa kandidatúry z jeho vlastnej iniciatívy, uvádza sa v predloženom materiáli.



Odobrovať bude i návrh na ratifikáciu opčného protokolu k dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. V programe vlády figuruje aj návrh Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ktorá má určiť zámery, ciele a priority SR a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v týchto oblastiach.