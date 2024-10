Vláda prerokuje zapojenie SR do obnovy Ukrajiny

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministri sa na stredajšom rokovaní vlády budú zaoberať vyše 25 návrhmi legislatívy. Budú riešiť zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny, zmeny vo Fonde na podporu športu (FnPŠ), kybernetickú bezpečnosť či návrhy z dielne rezortu školstva.



Kabinet bude na svojej 52. schôdzi schvaľovať zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny. Má sa to urobiť modernizáciou diaľnic, výstavbou vlakového spojenia či zvýšením kapacít na hraničných priechodoch.



Ministerstvo financií prinesie na rokovanie niekoľko materiálov. Týkať sa budú realizácie viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie DPH, dohody medzi Európskou investičnou bankou a SR či informačným systémom rezortu, ktorý by sa mal doplniť o porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode.



Vláda sa bude zaoberať aj podmienkami výkonu funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, medzi ktoré by sa mala vrátiť najmenej päťročná prax. Taktiež by sa tieto podmienky mali spresniť.



Medzi strategické investície by ministri mali v stredu zaradiť modernizáciu bratislavského prístavu. Náklady na jeho rekonštrukciu sa odhadujú na vyše 178 miliónov eur. S výstavbou by sa mohlo začať v marci budúceho roka.



Ďalej budú rokovať o kybernetickej bezpečnosti, ktorá by mala na Slovensku prejsť modernizáciou. Tým by sa mala zabezpečiť jej vyššia úroveň. Vládny kabinet by mal taktiež riešiť návrh novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre osoby v celej Európskej únii (EÚ).



Vláda chce tiež navýšiť rozpočet FnPŠ na 60 miliónov eur ročne, rozšíriť predmet jeho činnosti či zmeniť proces voľby riaditeľa fondu. Novela zákona o športe má zase umožniť jasnejšiu podporu športu, zníženie byrokracie, zavedenie mechanizmov na riešenie sporov v športe a tiež zefektívnenie jeho financovania.



V programe je aj uznanie odbornej kvalifikácie sestrám, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku. Zároveň sa má zaviesť koncept takzvaného automatického uznávania kvalifikácií v rámci členských krajín EÚ na pokračovanie v štúdiu. Z dielne rezortu školstva je na programe aj novela zákona o vysokých školách. Zmeniť by sa ňou malo kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy.



Ministri by sa mali zaoberať aj novými pravidlami, podľa ktorých by sa mohli vydávať náhradné cestovné doklady EÚ. Ministerstvo vnútra zároveň navrhuje zjednodušiť podmienky pri evidencii motorových vozidiel podnikateľov i verejnosti a zaviesť jednorazové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C a M.



Vláda prerokuje legislatívu, ktorou by sa mala zaviesť povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu EÚ.



Kabinet má vyjadriť súhlas s prítomnosťou zahraničných vojakov, pretože do konca roka by sa malo na Slovensku konať medzinárodné vojenské cvičenie Valiant Lynx 24.



Nové pravidlá by mali ministri odsúhlasiť aj pre minimálnu sieť ambulancií špecialistov. Sieť by mala byť definovaná na základe určených parametrov s každoročným prehodnocovaním a vyhodnocovaním jej naplnenia.