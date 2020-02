Vláda prerokuje zmenu stanov agentúry pre núdzové zásoby

Bratislava 26. februára (TASR) - Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov môže voľne nakladať so zásobami ropy, ktoré prevyšujú minimálny limit, nemusí predávať ropu za vyššie ako nákupné ceny a jej predstavenstvo a dozorná rada môžu hlasovať elektronicky per rollam. To sú iba niektoré zo zmien v stanovách agentúry, o ktorých má vo štvrtok (27.2.) rokovať vláda. Zmenu stanov si vyžiadala novela zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto roka a bolo treba tieto zmeny zosúladiť aj s internými predpismi agentúry.



Vláda sa takisto bude zaoberať výročnou správou o členstve SR v Európskej únii za rok 2019 a definovaním kľúčových úloh z pohľadu SR v rámci pracovného programu Európskej komisie (EK) na rok 2020. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v správe konštatuje, že v záujme Slovenska je, aby EK začala v roku 2020 implementovať pozitívnu, aktívnu a globálne angažovanú európsku politiku. Rezort diplomacie v dokumente pripomína, že prioritou z pohľadu Slovenska pri realizácii politík Európskej únie (EÚ) naďalej ostáva dobudovanie jednotného trhu, odstraňovanie bariér a plné využitie jeho potenciálu. Slovensko bude tiež naďalej podporovať politiku rozširovania, týkajúcu sa krajín západného Balkánu.



Kabinet sa na svojom 198. rokovaní bude venovať aj správe o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2019, ktorá popisuje aktivity v oblasti ochrany hraníc SR v spolupráci so susednými krajinami. Ministerstvo vnútra (MV) SR v dokumente poukazuje na to, že SR, podobne ako susedné krajiny, je v postavení tranzitnej krajiny, vystavenej prípadom nelegálnej migrácie cez balkánsku trasu. Na slovensko-ukrajinskej hranici je hrozbou okrem nelegálnej migrácie aj pašovanie tovaru.