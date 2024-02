Vláda prerokuje zmeny v štatúte rezortov i duševné zdravie

Bratislava 1. februára (TASR) - V Rade vlády SR pre duševné zdravie by mal vzniknúť nový výbor pre psychosociálnu podporu. Prispieť má ku progresívnym a koordinovaným opatreniam, ktoré si vyžaduje humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie. Doplnenie štatútu svojho poradného orgánu má schváliť kabinet na stredajšom rokovaní.



Kabinet má tiež na svojej 14. schôdzi odvolať z postu splnomocnenca vlády pre cestovný ruch a šport Dušana Keketiho, krok súvisí s Keketiho menovaním do funkcie ministra cestovného ruchu a športu. Nový rezort vznikne od 1. februára.



Do pôsobnosti novovzniknutého ministerstva má tiež prejsť agenda Ministerstva dopravy (MD) SR v oblasti cestovného ruchu. Rezort dopravy by sa po zmene štatútu, o ktorom bude rokovať vláda, mal, naopak, starať o oblasť osobnej verejnej dopravy či o agendu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorú mal doteraz v gescii Úrad vlády SR.



V súlade s novelizovaným tzv. kompetenčným zákonom budú ministri schvaľovať aj úpravu štatútu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a tiež Úradu vlády SR.



Ministri majú takisto schvaľovať návrh cvičenia INEX 6, ktoré je zamerané na preverenie manažmentu mimoriadnych radiačných situácií. Cvičenie sa má uskutočniť v polovici februára.



V rámci informatívnych materiálov čaká vládu aj správa o vývoji individuálnych sťažností voči Slovenskej republike v oblasti dodržiavania ľudských práv, ktorými sa zaoberajú výbory OSN.