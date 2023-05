Vláda prerušila rokovanie o vyhlásení rezervácie Devínska Kobyla

Bratislava 12. mája (TASR) - Vláda zatiaľ neschválila vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Rokovanie o návrhu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na piatkovom rokovaní prerušila. Rovnako kabinet prerušil rokovanie aj o bode týkajúcom sa riešení environmentálnych dosahov výtoku znečistených banských vôd do rieky Slaná. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie MŽP SR.



"Vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla je pripravené, prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním a môže byť schválené na budúcom rokovaní vlády," deklaroval rezort.



Rokovanie o materiáli týkajúcom sa rieky Slaná by sa podľa envirorezortu mohlo uzavrieť na jednom z prvých schôdzí vlády odborníkov. "Minister Ján Budaj predložil spolu s ministerstvom hospodárstva podrobný materiál, ktorý predpokladá vybudovanie čistiaceho zariadenia, ktoré by v budúcnosti chránilo rieku Slaná pred výtokmi z niekdajšej bane spoločnosti Siderit," vysvetlil rezort.



Materiál o riešení situácie v obci Nemecká vláda v piatok schválila s pripomienkami. Ministerstvo životného prostredia SR má na základe neho uskutočniť verejné obstarávanie na zabezpečenie čistenia odpadových vôd z gudrónových jám a drenážnej steny v areáli spoločnosti PTCHEM.