Pri obnove hospodárstva by sa malo myslieť na klimatickú krízu

Bratislava 16. apríla (TASR) - Pri obnove hospodárstva po pandémii nového koronavírusu v Európe by sa mala do úvahy brať pretrvávajúca klimatická a ekologická kríza. Uvádza sa v materiáli, ktorý vychádza z iniciatívy Európskej zelenej dohody. Vo štvrtok ho vzala vláda na vedomie.



Výzvu na zelenú obnovu európskej ekonomiky podpísali 13 ministri životného prostredia členských krajín Európskej únie (EÚ). Ministri žiadajú Európsku komisiu, aby už teraz zvýšila klimatické ciele k roku 2030 v súlade s požiadavkami Parížskej dohody. Tiež chcú, aby sa Európsky ekologický dohovor začlenil do obnovy ekonomiky EÚ po kríze spôsobenej novým koronavírusom.



"Európska zelená dohoda predstavuje novú stratégiu rastu pre EÚ, ktorá je schopná priniesť dvojitú výhodu stimulácie hospodárstva a vytvárania pracovných miest, pričom nákladovo efektívnym spôsobom urýchľuje zelenú transformáciu," píše sa v materiáli.



Ministri uviedli, že je potrebné zvýšiť investície hlavne v oblastiach udržateľnej mobility, obnoviteľných zdrojov, renovácie budov, výskumu a inovácií, obnovy biodiverzity a obehovom hospodárstve.



Európska zelená dohoda predstavuje rozhodnutia, ktoré podľa ministrov môžu premeniť hospodárstvo na udržateľné a klimaticky neutrálne. Taktiež sa musí posilniť systém obchodovania s emisiami, environmentálne normy a sektorálne politiky, uvádza sa v materiáli.