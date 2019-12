Vláda pridelila financie pre Sliač, Lipany i Granč-Petrovce

Bratislava 11. decembra (TASR) – Na rekonštrukciu kultúrneho domu v Sliači, prekrytie ľadovej plochy v Lipanoch a na obnovu kostola v Granč–Petrovciach vyčlenila vláda v stredu dokopy 420.000 eur.



Kultúrny dom v Sliači bol postavený v roku 1942 a následne zrekonštruovaný v roku 1980. "Mesto má 5000 obyvateľov a kultúrny dom je jediné miesto, v ktorom je možné organizovať spoločenské podujatia. Vzhľadom na vek a rok rekonštrukcie kultúrny dom už nespĺňa požiadavky na prevádzkovanie, ale vzhľadom k tomu, že je to jediný priestor vo vlastníctve mesta Sliač, naďalej v ňom organizuje aspoň pár kultúrnych podujatí," uvádza sa v predkladanom materiáli. Súčasná kapacita je 189 sedadiel. Snahou je zrekonštruovať Kultúrny dom Hron tak, aby sa zväčšila jeho kapacita, ale hlavne, aby spĺňal všetky platné technické normy. V prvej časti projektu sa počíta s rekonštrukciou samotnej sály, javiska a zázemia pre účinkujúcich a nákup interiérového vybavenia. Vláda na tento zámer vyčlenila 300.000 eur.



Lipany sa na základe požiadaviek občanov mesta o vybudovanie umelej ľadovej plochy zapojili do výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Na realizáciu tohto projektu bola vybraná lokalita v areáli Gymnázia Lipany. "Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí schválil projekt mesta Lipany na vybudovanie klziska s rozmermi 40 x 20 metrov a jeho zaradenie do kategórie "A", čo znamená vyhlásenie mesta Lipany potvrdzujúce záväzok mesta prekryť predmetnú ľadovú plochu v období do dvoch rokov od jej inštalácie," píše sa v predkladacej správe. Vláda na zvýšenie kvality športovej výchovy v meste vyčlenila 100.000 eur.



Renesančný kostol v Granč–Petrovciach z roku 1626 je v havarijnom stave pre zatekajúcu strechu. Z materiálu vyplýva, že bez okamžitého riešenia havarijného stavu hrozí zrútenie časti strechy dreveného stropu, preto vláda na tento účel vyčlenila 20.000 eur.



Finančné čiastky by mali byť vyčlenené do 15. februára 2020.