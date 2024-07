Vláda pripraví návrh plánu budovania verejných vodovodov a kanalizácií

Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Do konca marca budúceho roka predloží Ministerstvo životného prostredia SR v súčinnosti s ďalšími ministerstvami návrh národného plánu budovania verejných vodovodov a kanalizácií. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v oravskej obci Zákamenné to uviedli predstavitelia kabinetu.



Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zvýraznil túto tému práve v súvislosti s rozvojom príslušnej infraštruktúry v regióne Orava. "Rozvoj vodovodnej a kanalizačnej siete je v tomto regióne dlhodobo kritickou otázkou. Program, ktorý sa dostáva do popredia, predstavuje výrazný posun v tejto oblasti," uviedol.



Podľa schváleného uznesenia vlády má minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) takisto zabezpečiť do konca roka 2024 prostredníctvom Environmentálneho fondu financovanie projektov budovania a rozširovania verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd i verejných kanalizácií pre obce s viac ako 2000 obyvateľmi. Do konca júla 2024 zasa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlási výzvu zameranú na podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a zabezpečenia prístupu k pitnej vode v obciach do 2000 obyvateľov. "Celkový objem finančných prostriedkov v tejto výzve je 29.385.368 eur," spresnil šéf rezortu investícií Richard Raši (Hlas-SD).



Vysvetlil ďalej, že okrem financovania prostredníctvom eurofondových zdrojov a prostriedkov z Envirofondu sa hľadajú možnosti výhodných úverových nástrojov.



Detaily prípravy a koncepciu národného plánu budovania verejných vodovodov a kanalizácií by mal predstaviť šéf envirorezortu Taraba neskôr na samostatnej tlačovej konferencii.