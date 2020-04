Vláda pripraví plány na prechod na smart country a boj proti hoaxom

Bratislava 20. apríla (TASR) – Vláda SR chce pripraviť stratégiu a akčný plán na volebné obdobie 2020 – 2024, aby sa zlepšilo postavenie Slovenska v rámci Európskej únie (EÚ) v kontexte digitalizácie. V indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie za rok 2019 totiž Slovensko obsadilo 21. miesto z 28 členských krajín. Zo Slovenska sa má stať smart country, teda krajina inovácií pre ľudí, inteligentná a transparentná krajina. V programovom vyhlásení vlády, ktoré schválila v nedeľu (19.4.), tiež avizuje akčný plán na boj proti hoaxom.



V rámci informatizácie vláda tiež chce preskúmať regulačné zaťaženie a odstrániť zastarané regulácie. „Vláda SR zabezpečí vhodný legislatívny rámec, aby verejná správa bola pripravená a vybavená na prijímanie a využívanie digitálnych technológií, a vytvorí podmienky na kvalitatívnu zmenu fungovania verejnej správy na princípoch digitalizácie,“ napísala v programovom vyhlásení.



Vládny kabinet tiež plánuje zrealizovať audit kybernetickej a informačnej bezpečnosti a kritickej infraštruktúry. Opatreniami podporí aj investície do know-how, technológií a pracovných síl, ktoré majú skúsenosti s kybernetickou a informačnou bezpečnosťou.



Vláda má tiež ambíciu schváliť nový zákon o dátach, ktorý bude riešiť tému dát, otvorených údajov a centrálnych registrov. Zvýšiť sa má aj kvalita štátnych elektronických služieb. „Ich súčasťou bude identifikácia mobilným ID a jednoduché užívateľské prostredie podporujúce dobrú orientáciu v rôznych službách štátu podľa životných situácií používateľa,“ uviedla. Nové zámery a IT riešenia bude vláda testovať najskôr formou prototypov v menšom rozsahu, aby preukázali svoju realizovateľnosť.



Kabinet sa zaviazal k zabezpečeniu jedného unikátneho portálu na podávanie hlásení a výkazov s návodom na ich vyplnenie, vysvetlením zákonných predpisov pre firmy a prehľadom povinností občana a podnikateľa voči všetkým orgánom štátnej a verejnej správy.



Ako kabinet deklaroval, Slovensko za premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) bude smerovať k digitalizácii agendy všetkých úradov ústrednej aj regionálnej štátnej správy, hlavný dôraz však kladie na Ministerstvo spravodlivosti SR, keďže to podľa vlády výrazne vplýva na férovosť a konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.



Štátna a verejná správa budú navzájom zdieľať údaje a postupne prejdú na systém, v ktorom nebudú vyžadovať tie doklady a údaje od občanov, ktorými už disponujú. Medzi ďalšie priority kabinetu patrí informatizácia územnej samosprávy.



Vláda chce tiež zabezpečiť vyššiu transparentnosť procesov riadenia IT, zverejňovať súvisiace informácie či odbornú diskusiu. Centralizované a zdieľané elektronické služby štátnej a verejnej správy, prevádzkované na zdieľanej infraštruktúre, majú prispieť k zefektívneniu vynakladania verejných zdrojov.



Vládny kabinet si posvieti aj na riešenia IT obstarávaní. „Všade, kde to bude možné, sa budú obstarávať menšie celky a bude sa presadzovať využívanie open-source technológií,“ uvádza vo vyhlásení.



Nákupy pre štátne IT sa budú vykonávať cez digitálne trhovisko. Vláda chce presadiť aj zvýšenie etických štandardov v informatizácii a prijať pravidlá na zvýšenie transparentnosti obchodných vzťahov v štátnom IT. Chce tak potlačiť korupciu a očistiť prostredie.



Vláda urobí audit existujúcich nákladov a nových projektov. Zavedie tiež prísnejšie pravidlá pre investičné a prevádzkové IT výdavky. Vytvoriť má aj plán zvýšenia profesionality a kapacít štátnych zamestnancov pre IT oblasť.