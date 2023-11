R. Raši aj E. Tomáš sú spokojní s tým, čo sa dostalo do PVV

Bratislava 13. novembra (TASR) - Minister investícií Richard Raši aj šéf rezortu práce Erik Tomáš (obaja Hlas-SD) sú spokojní s tým, čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády (PVV). Žiadne prekvapenia tam podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD) nebudú. Uviedli to pred rokovaním vlády.



Za sociálnu oblasť bude v PVV podľa Tomáša úprava životného minima. Zaviesť chcú aj rodičovskú kartu, na ktorej budú zľavy na tovary a služby. Obsahuje aj prehodnotenie pilierov dôchodkového systému. "V PVV bude aj to, že minimálna mzda bude 60 percent priemernej mzdy, čiže sa vraciame k pôvodnému automatu," povedal Tomáš. Doplnil, že príspevok na bývanie by sa mal vymedziť ako samostatný príspevok, aby slúžil širšiemu okruhu ľudí.



V PVV za životné prostredie bude zákon o envirozáťažiach, vysporiadanie sa so skládkovaním, klimatický zákon, riešenie havarijného stavu Gabčíkova či zákon o znižovaní uhlíkovej stopy, povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Spomenul, že envirorezort nebude tolerovať medvede v intraviláne obcí.



Zároveň potvrdil, že v programovom vyhlásení je rozdelenie RTVS, respektíve analýza situácie, na základe ktorej sa o rozdelení rozhodne. Rezort kultúry chce tiež podľa neho zmeniť štatút fondu na podporu umenia či audiovizuálneho fondu.



Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) pred rokovaním vlády uviedol, že v PVV sú z pohľadu jeho rezortu zachytené "všetky veci, ktoré Smer komunikoval pred voľbami". V prípade "nápravy porušovania subordinácie prokuratúry" neuviedol, že cieľom bude zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. "Toto je predčasná otázka, bude to predmetom diskusie s odbornou verejnosťou," dodal. Za svoju prioritu označil usporiadanie súdnej mapy a odstránenie problémov, ktoré pri zavádzaní reformy justície vznikli, a takisto napravenie pochybení v trestnej politike, na ktoré poukázal Ústavný súd SR či Európsky súd pre ľudské práva.



Prioritou pre ministerstvo investícii je podľa Rašiho rozvoj regiónov a informatizácia. Na koaličnej rade sa podľa Kmeca dohodli, že PVV zverejnia, až keď ho schvália.