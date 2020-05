Rok 2019 bol pre SAV rokom stabilizácie po nevydarenej transformácii

Bratislava 27. mája (TASR) – Rok 2019 bol pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) rokom stabilizácie po nevydarenej transformácii v roku 2018. Aj napriek návratu k pôvodnej právnej forme hospodárenia organizácie potvrdila SAV svoje dominantné postavenie vo výskume na Slovensku. Vyplýva to z výročnej správy o činnosti SAV za rok 2019, ktorú vláda na svojom stredajšom zasadnutí vzala na vedomie.



SAV úzko spolupracuje so slovenskými univerzitami. Vlani podpísala memorandum o porozumení a úzkej spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Podobné memorandum vzniklo aj v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.



SAV v roku 2019 zaviedla systém výkonového financovania, ktorý je založený na hodnotení výkonov jednotlivých organizácií a podľa výkonu je rozdeľovaná časť ich mzdového fondu.



"Snem SAV v decembri 2019 schválil aj mzdovú reformu SAV. Mala by nastoliť nové, spravodlivejšie prerozdeľovanie mzdového fondu organizácií s ohľadom na ich kvalifikačnú a vekovú štruktúru a zmazať takzvaný 'pamäťový efekt', ktorý sa odvíjal od stavu rozdelenia rozpočtu z 90. rokov 20. storočia," vyplýva z predloženého materiálu.



Tieto zmeny by mali viesť k zvýšeniu výkonnosti a efektivity vedeckých a praktických výstupov SAV s cieľom naplniť víziu o jej úlohe v spoločnosti.



Rok 2019 priniesol v SAV aj významné vedecké výsledky. Organizácie SAV sa aktívne zapájajú do vysokoškolského vzdelávania tretieho stupňa, teda do doktorandského štúdia. Ako externé vzdelávacie inštitúcie sa organizácie SAV podieľajú na uskutočňovaní doktorandských študijných programov na 11 univerzitách.