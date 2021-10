Vláda prerokuje podmienky exekúcií i návrh reformy národných parkov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Pri výkone exekúcií by sa mala zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Vyplýva to z nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré má v stredu schvaľovať vládny kabinet.



Ten sa na 36. zasadnutí vyjadrí aj k poslaneckému návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa majú štátne pozemky v národných parkoch presunúť pod ochranárov. Pod návrhom boli podpísaní poslanci všetkých koaličných strán, predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár však minulý týždeň avizoval, že hnutie svoj podpis z reformy sťahuje. Argumentoval vypočutím si názorov dotknutých skupín obyvateľov v regiónoch, ktorí sa boja straty práce. Sme rodina preto navrhuje urobiť reformu až po dokončení zonácie v národných parkoch.



Tretím, zatiaľ zverejneným riadnym bodom rokovania je návrh ministerstva práce na ďalšie odloženie splatnosti sociálneho poistenia. Kabinet má rozhodnúť o odložení splatnosti nielen aktuálne za október, ale aj za už v minulosti odložené platby poistného na sociálne poistenie pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tiež poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za mesiace máj až júl 2020, december 2020, január až máj 2021.