Vláda bude rokovať o presune financií v kapitole rezortu školstva

Bratislava 14. decembra (TASR) - Nevyužité financie, ktoré boli určené na zabezpečenie stabilizačných pôžičiek pre študentov ošetrovateľstva v roku 2022, sa majú presunúť na dofinancovanie Fondu na podporu vzdelávania v ostatných dvoch pôžičkových schémach. Vláda bude v stredu rokovať o zmene účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2022 kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Financie vo výške 889.000 eur majú byť rozdelené na študentské pôžičky vo výške 200.000 eur a zvyšných 689.000 eur sa má presmerovať na pôžičky pre pedagógov.



Rokovať sa má aj o ďalších bodoch z dielne ministerstva školstva. To chce skvalitniť prideľovanie normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných a prevádzkových nákladov. Kabinet bude rokovať o nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Na rokovanie je zaradená aj výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2021.



Spojené štáty americké odkúpia od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre potreby svojej misie na Slovensku 1555 metrov štvorcových pozemkov v centre Bratislavy. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby pre ŽSR, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Ministerstvo financií SR by mohlo po prijatí príslušnej legislatívy vykonávať funkciu stáleho koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií. Vyplýva to z návrhu zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike.



Novela nariadenia vlády o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív sa má upraviť, vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Rokovať sa má aj o súbore opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku.



Mestám a obciam majú preplatiť za záchranné práce počas 16 mimoriadnych situácií spolu 243.492,37 eura.