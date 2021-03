Vláda má rokovať o pomoci v doprave i cieľoch migračnej politiky

Bratislava 17. marca (TASR) - Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava by mohli byť podporené schémou pomoci. Počíta s tým návrh z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, o ktorom má v stredu rokovať vláda.



Rezort predložil návrh už na predchádzajúcu schôdzu kabinetu. Vláda však v piatok (12. 3.) prerokovávala len body, ktoré nemali vplyv na štátny rozpočet.



Kabinet má prerokovať aj predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré uplynie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Podľa návrhu ministerstva práce sa má predĺžiť o ďalšie dva mesiace.



Ministri majú v programe aj schvaľovanie dokumentu určujúceho piliere migračnej politiky do roku 2025. K hlavným cieľom migračnej stratégie má podľa návrhu rezortu vnútra patriť vytváranie podmienok pracovnej mobility v súlade s potrebami hospodárstva SR, taktiež návratová politika i integrácia cudzincov do slovenskej spoločnosti.



Vláda má prerokovať aj návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026, rovnako sú v programe viaceré poslanecké návrhy legislatívnych zmien.



Minister financií SR Eduard Heger (OĽANO) v súčasnosti poverený vedením rezortu zdravotníctva v utorok (16. 3.) po zasadnutí pandemickej komisie avizoval, že v súlade so silným mandátom od odborníkov predloží na rokovanie návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní.