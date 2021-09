Vláda má rokovať aj o zmene volebného zákona

Bratislava 16. septembra (TASR) – Volebné moratórium by sa malo skrátiť na 48 hodín pred dňom konania volieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorých má vo štvrtok rokovať vláda.



Návrh ráta s viacerými úpravami, zjednocuje napríklad nárok na odmeny pre členov volebných komisií a zavádza tiež nový limit pre počet členov okrskových volebných komisií v Bratislave a Košiciach, po novom ich má byť najmenej sedem.



Na programe je aj návrh legislatívnej úpravy zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Jedna zo zmien, ktorú prináša, je obmedzenie vlastníctva verejnej vodárenskej infraštruktúry len na subjekty verejného práva - obce, skupiny obcí, prípadne spoločnosti s majetkovou účasťou obce či skupiny obcí.



Rovnako budú ministri rokovať aj o ďalšej legislatívnej úprave z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorá reguluje a sprísňuje podmienky držby niektorých druhov zvierat vrátane mačkovitých šeliem.



Vláda by mala rozhodnúť o zrušení niektorých úloh, ku ktorým kabinet v minulosti zaviazal Ministerstvo kultúry SR. Rezort navrhuje, aby sa zrušenie týkalo aj vypracovania Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. Poukazuje pritom na prípravu dvoch zákonov, ktoré budú tieto oblasti upravovať.