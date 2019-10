Kežmarský okres dostane takmer 1,3 milióna eur na rozvoj

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Sumu takmer 1,3 milióna eur rozdelí vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) obciam, mestám a subjektom v okrese Kežmarok, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom výjazdovom rokovaní v Kežmarku.



Pôvodne avizovaný jeden milión eur vláda zvýšila o ďalších 295.000 eur. Ako spresnil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), z peňazí navyše dostalo finančný balík mesto Kežmarok na dobudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Suma bola zvýšená na 450.000 eur z pôvodných 245.000 eur. „Ďalšie zvýšenie na 100.000 eur poputuje pre Strednú odbornú školu Garbiarska na modernizáciu a rekonštrukcie kuchyne a priestorov,“ doplnil.



Podľa kežmarského primátora Jána Ferenčáka sa do mesta vracia rozvoj. „V roku 2016 sme postavili nájomnú bytovku, kde sme mali 30 žiadostí. Tento rok na 18 bytov v nájomnej bytovke máme 200 žiadostí. Dostávame sa z problémovej do rozvojovej fázy... Problémy stále budú, ale tie najpálčivejšie máme za sebou,“ uviedol primátor.



Mesto Kežmarok si podľa tamojšieho primátora dalo v tomto období za cieľ venovať sa zdraviu obyvateľstva. „Aby nám ľudia nechodili po celom meste a okrese, chceme im poskytnúť veľký priestor, kde ich vyšetria komplexne. Preto vítam podporu vlády a investíciu do zdravia, keďže Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti chceme otvoriť už v roku 2022,“ načrtol.



Financie z 1,3-miliónového balíčka získa napríklad aj Spišská Belá na dobudovanie hokejovo-hokejbalovej haly, konkrétne 180.000 eur. Spišská Stará Ves dostane sumu 50.000 eur na rekonštrukciu miestnych chodníkov a komunikácií a na obnovu kultúrneho domu 70.000 eur. Obec Stará Lesná získa od vlády 40.000 eur, ktoré by mali smerovať na obnovu miestnych chodníkov a komunikácií, ale aj 35.000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Vláda vyčlenila peniaze aj pre ďalšie obce na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či rekonštrukcie kultúrnych domov. Finančnú pomoc tiež dostanú viaceré cirkvi a organizácie.



Vláda svoj ďalší z dvojdňových výjazdov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska začala v utorok (22. 10.) v Sobranciach.