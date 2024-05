Vláda rozhodne o rozšírení siete ambasád

Bratislava 29. mája (TASR) - Sieť zastupiteľských úradov SR v zahraničí by sa mala ešte pred letnými prázdninami rozšíriť o obnovené veľvyslanectvá v Austrálii a Bruseli. Vyplýva to z návrhu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet na svojom 36. rokovaní má aj predĺžiť platnosť predkupného práva pozemkom, na ktorých má vzniknúť priemyselný park Šurany Industrial Park. Pôvodná dvojročná lehota uplynie 8. júna, Ministerstvo hospodárstva SR ju navrhuje predĺžiť o ďalší rok. Vláda má takisto rozhodnúť o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu na túto investíciu v sume 54,5 milióna eur.



Vyše 317.000 eur bude vláda schvaľovať v prípade refundácie nákladov, ktoré mali samosprávy so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií, tie sa týkali napríklad zosuvov pôdy či zemetrasenia.



Ďalších 250.000 eur by mala vláda na návrh Ministerstva kultúry SR uvoľniť na podujatia a aktivity Roka kresťanskej kultúry.



Ministri budú schvaľovať aj návrh všeobecnej dohody o medzivládnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom. Dohoda by mala umožniť rozšírenie potenciálu pre vzájomný obchod, kultúrne vzťahy, ale aj investície či spoluprácu v oblasti vzdelávania.



V programe stredajšej schôdze je aj návrh akčného plánu Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva so súborom opatrení na roky 2024 - 2026.